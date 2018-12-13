Папа Римский встретился с монахиней, которая спасала евреев во время войны

Папа Римский 11 декабря встретился с 93-летней итальянской монахиней, которая во время оккупации Рима принимала еврейские семьи в стенах своего монастыря на улице Систина.

Как сообщает Радио Ватикана, сестра Аузилия Поллетта в этом году отметила 70 лет монашеской жизни в конгрегации Непорочного зачатия Лурдской Богоматери. Эта община была основана в 1863 году во Франции с тем, чтобы быть «знаком жизни и надежды и свидетельством любви Бога-Спасителя», как гласит ее устав. Сегодня монахини занимаются в основном приемом паломников в святилище Лурдской Богоматери и помощью больным в разных европейских городах, а также в Бразилии, Чили и Аргентине.

Сестра Аузилия родилась в городе Фрозиноне и, помимо Италии, жила во Франции, Швейцарии и Бельгии.

«Сегодня моя миссия – это молитва, - рассказывает сестра Аузилия. - и прежде всего я молюсь каждый день о Папе, о беатификации Пия XII и о молодых сестрах, чтобы они никогда не падали духом и до конца жили своим призванием».

Во время встречи с Папой монахиня рассказала о том, как ее община принимала евреев по прямому указанию Пия XII.

Сестра Аузилия бережно хранит свою карточку избирателя, датированную 1946 годом.

«Тогда впервые итальянские женщины были допущены к избирательным урнам, - пояснила сестра Аузилия. – Я не упустила возможности внести свой вклад в восстановление Италии после войны».