Папа Римский Франциск предостерег католиков от равнодушия и закрытости

Папа Римский Франциск в своем послании на Великий пост предостерег католиков от комфортного безразличия к несправедливости и страданиям ближних, которое принимает глобальные масштабы, сообщило Радио Ватикана.

"Бывает, что, когда нам хорошо и удобно, мы забываем о других (то, что Бог-Отец не делает никогда), нас перестают интересовать их проблемы, страдания и несправедливость, которой они подвергаются", — говорится в послании понтифика, озаглавленном "Укрепите сердца ваши".

Предстоятель Католической церкви обращает внимание на то, что эгоизм сегодня приобретает "мировое измерение", и католики должны активно противостоять ему — даже если мир пытается закрыться в себе и закрыть дверь для Бога.

Франциск подчеркивает, что Великий пост должен стать временем более внимательного отношения к ближнему, чтобы преодолеть равнодушие. "Великий пост – это благоприятное время для того, чтобы позволить Христу служить нам и таким образом стать как Он", — говорится в послании.

Понтифик призвал всех католиков помнить о важности дел милосердия — малых, но конкретных — по отношению к бедным и беззащитным, а также принять участие в молитвенной инициативе "24 часа для Господа", которая пройдет по всему миру 13-14 марта.

Великий пост в Католической церкви начнется в нынешнем году 18 февраля, в Пепельную среду, которая так называется в связи с совершаемым в этот день обрядом посыпания головы пеплом в знак покаяния.

РИА Новости