Во Львове тюремные капелланы УГКЦ обсудили социальное партнерство Церкви и государства

Во Львове 10-11 декабря состоялся съезд тюремных капелланов Украинской Греко-Католической Церкви, в рамках которого прошел семинар «Церковь и государство: социальное партнерство и опека персоналом».

Два ведущих докладчика, гости из Великобритании, отец Билл Кейв и отец Гай Уилкинсон рассказали о правовой и практической плоскости капелланского служения, как особой сферы государственно-церковных отношений, сообщает «Католический обозреватель».

Участие в событии приняли священники и помощники капелланов из епархий и экзархатов УГКЦ, семинаристы Львовской духовной семинарии, а также работники органов и учреждений Западного межрегионального управления по вопросам исполнения уголовных наказаний и пробации.

Встреча началась в часовне Патриаршего Дома с Архиерейской Божественной Литургии, которую отслужил Преосвященнейший Петр (Лоза), епископ-помощник Сокальско-Жолковский.

Для капелланов состоялась презентация короткометражной документальной ленты «Небо над головой», посвященная 20-й годовщине создания структур ДКВС Украины. О необходимости и средствах развития волонтерского служения рассказал автор фильма Василий Возняк.

Руководитель Отдела ПК УГКЦ с пастырства в пенитенциарной системе Украины отец Константин Пантелей представил капелланам последствия Круглого стола по вопросам взаимодействия со структурами ДКВС для нужд персонала - стратегию развития опеки пенитенциарными служащими.

Затем участники съезда обсудили планы важных событий служения в грядущем году. Встреча капелланов завершилась благодарственной молитвой в часовне Патриаршего Дома о тех, через чью жертвенность служения получает вдохновение и поддержку.