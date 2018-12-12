Lamborghini с автографом Папы Римского разыграют в лотерею

Lamborghini Huracan, который благословил и подписал Папа Римский, продали на аукционе за $861 тысячу 575, а сейчас намерены выставить в качестве приза в благотворительной лотерее.

Об этом сообщает "24.kg" со ссылкой на портал Motor1.com.

Лотерею проводит организация "Omaze", а приобрести билет можно всего за $ 10. Но шанс выиграть зависит от того, сколько человек потратит на билет. Минимальная сумма в $ 10 дает покупателю 100 баллов, а максимальная сумма пожертвования – $ 5 тысяч, равняется 50 тысячам баллов.