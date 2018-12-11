Католическую монахиню, которая борется против "охоты на ведьм", наградили Веймарской премией

Швейцарская монахиня Лорена Йеналь, которая борется против "охоты на ведьм", помогая жертвам, получила Веймарскую премию в области прав человека.

Об этом сообщает "Седмица" со ссылкой на швейцарскую газету "Südostschweiz".

Сестра Лорена рассказывает, что женщин связывают, раздевают и мучают раскаленными железными прутьями – публично на деревенской площади, перед толпой зевак. То, что звучит как жестокий пережиток Средневековья, является достаточно новым, но быстро набирающим обороты явлением в Папуа-Новой Гвинее. Сестра Лорена борется с этими жестокими нарушениями прав человека и пытается заботиться о жертвах.

В 1979 году католическая монахиня отправилась в Папуа-Новую Гвинею. "Я приехала в страну, где еще царил каменный век", - рассказывает она. В горной местности она повстречала женщин в юбках из травы и мужчин в набедренных повязках, пользующихся луком и стрелами.

Ежедневно сестра Лорена ухаживает за женщинами, ставшими жертвами насилия, проверяет людей на наличие заболеваний, помогает им выбраться из асоциального образа жизни, ухаживает за больными и брошенными детьми. Вместе с другими своими сестрами она основала "группы мам" в разных частях страны: местные женщины, ученые и женщины-фермеры работают сообща, выступая за права женщин, образование и равные права в обществе.

С 2012 года она стала замечать новый феномен, который женщины, а также мужчины, называют "ведовством", уличенных в нем пытали до смерти. В общей сложности на ее памяти было 44 случая "охоты на ведьм" и казней, которые она лично видела. Некоторых выживших жертв она все еще сопровождает и присматривает за ними. С ноября 2017 года сестры зафиксировали 17 новых случаев.

Женщины становятся жертвами из-за бедствий в племенных обществах, и поскольку больше нет сильных вождей как посредников, насилие над этими женщинами выливается в сжигание на костре. Хотя большинство населения Папуа-Новой Гвинеи исповедует христианство, вера в сверхъестественные силы все еще широко распространена. При поддержке католической организации по оказанию помощи миссии сестра Лорена Йеналь планирует осуществить широкую программу по повышению осведомленности во всех уровнях общества в борьбе с предрассудками и охотой на ведьм: в школах, семьях, сельских общинах, в полиции и церковных приходах.