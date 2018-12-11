Папа Римский напомнил католикам, как нужно готовиться к Рождеству

К Рождеству нужно готовиться с верой, а не в светский, или языческий способ.

К этому призвал Папа Римский 10 декабря во время утренней Мессы, сообщает Радио Ватикана.

Папа напомнил, что Иисус восхищался верой многих людей, например, сотника, который просил исцелить своего слугу; сиро-финикийской женщиной, которая просила о дочери, одержимой дьяволом, также о той женщине, которая исцелилась от кровотечения, только прикасаясь к краю Иисусового плаща. Но, по словам Папы, Иисус также обличал людей за малую веру, как Петра, который сомневался.

«С верой все возможно!», – подчеркнул он, добавляя, что нередко праздник Рождества Христова отмечается не с верой, а по-светски, по-язычески. Однако, Господь просит нас делать это с верой, и, в частности, во вторую неделю Адвента, надо просить у Бога благодати праздновать Рождество с верой. Папа подчеркнул, что сохранять и отстаивать веру не легко.