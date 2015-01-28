Из Ватикана во Львов везут оригинал Платка Вероники с образом Христа

С 30 января до 15 февраля в Львове будет выставлена к почитанию уникальная реликвия - оригинал Нерукотворного образа Иисуса Христа (Платок Вероники). Реликвия находится в личной захристии Папы Франциска и последний раз покидала пределы Ватикана 100 лет назад.

По просьбе Митрополита Львовского владыки Игоря (Возняка), по благословению Патриарха Святослава, Нерукотворный образ Иисуса Христа в течение двух недель будет выставлен в Соборе Святого Юра, информирует пресс-служба Львовского горсовета.

Святая Вероника, в христианских преданиях благочестивая иудейка. Она сопровождала Христа на его пути на Голгофу и дала ему, изнемогающему под тяжестью креста, который Он нес на плечах, льняной платок, чтобы он мог вытереть с лица кровь и пот. «Платок Вероники», который считается настоящим, хранится в соборе св. Петра в Риме.

РИСУ