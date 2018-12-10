В Риме Папа Римский посетил нуждающихся онкобольных

Папа Римский пожелал возобновить «Пятницы милосердия» и 7 декабря нанес два визита больным на окраине Рима.

Папа посетил благотворительный центр «Казамика» и терапевтическую общину «Мост и дерево», сообщает Радио Ватикана.

«Казамика» принимает в свои стены онкобольных, проходящих длительное лечение в римских больницах, и их семьи. Речь идет о людях с тяжелыми экономическими проблемами: у них нет средств даже на предметы первой необходимости. Они приезжают преимущественно из южных областей Италии, но есть также гости из Северной Африки и Восточной Европы. Центр «Казамика» - это красноречивое свидетельство феномена, называемого «санитарной миграцией», которой сопутствует крайняя нищета и неблагополучие. Папа пообщался с маленькими и взрослыми больными и оставил им подарки.

Затем он отправился в реабилитационную общину «Мост и дерево», расположенную на одном из мостов в римском районе «Лаурентина 38», известном своими социальными проблемами. Всего в общине проживают 12 молодых людей с ментальными расстройствами. Они происходят из семей, в которых не было возможности облегчить их состояние. Несколько месяцев назад ребята написали Папе письмо с приглашением, рассказав о трудностях, связанных с их заболеваниями, и об усилиях, которые они готовы приложить, чтобы преодолеть эти трудности. Во время визита Папы в общину пришли некоторые из родителей. Папа Франциск оставил подарок – 10-килограммовый рождественский кулич.