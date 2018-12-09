Католическая Церковь провозгласила блаженными 19 алжирских новомучеников

В субботу 8 декабря, в санктуарии Пресвятой Богородицы Святого Креста (Notre-Dame de Santa Cruz), в алжирском городе Оране состоялась беатификация 19 новомучеников конца ХХ-го столетия (1994-1996), среди которых один епископ, семь монахов-трапистив и 11 монахов и монахинь из различных Конгрегаций, которые погибли от рук мусульманских экстремистов.

Беатификацию возглавил специальный посланник Папы Франциска, кардинал Анджело Беччиу, Префект Конгрегации по делам признания святых, сообщает Vaticannews.

Все они, верные Христу и Церкви, в то тяжелое время для Алжира, сознательно решили остаться в стране, где пересекаются различные религии и культуры, давая показания мира и самоотверженной христианской любви.

Брат Анри и сестра Поль-Элен

8 мая 1994 года в библиотеке Алжирской епархии отдали жизнь за Христа брат Анри Верж из Конгрегации Маристов и сестра Поль-Элен Сен-Рэймонд из Конгрегации Малых Сестер Успения Пресвятой Богородицы. Брат Анри руководил библиотекой и был учителем и директором школы. Сестра Поль-Элен трудилась в Алжире с 1963 года, посвятив себя помощи наиболее нуждающимся и больным. Они были французами.

Сестры Каридад и Эстер

23 октября 1994 года были убиты две монахини из испанского миссионерского Ордена Августинок. Они шли на службу Святой Мессы. Сестры Каридад Альварес Мартин и Эстер Паниагиа более 30 лет помогали пожилым людям, детям с особыми потребностями, нуждающимся семьям. Сестра Эстер, которая занималась больными, однажды сказала, имея в виду опасную ситуацию в стране: «Никто не может отнять у нас жизнь, мы уже ее пожертвовали».

Четыре священника из Конгрегации Миссионеров Африки (Белых Отцов)

В декабре того же года (1994) в местности Тизи-Узу убиты четверо священников из Конгрегации Миссионеров Африки, общеизвестных как «Белые Отцы». Трое из них были французами, а один – бельгийцем. Один из них, отец Жан, сказал: «Наше призвание – свидетельствовать христианскую веру в мусульманской стране. На все воля Божья».

Сестры Бибиян и Анжель-Мари

3 сентября 1995 года в городе Алжире убили двух монахинь из Конгрегации Миссионерок Пресвятой Богоматери Апостолов, которые возвращались из Святой Мессы. Сестра Бибиян Леклерк - из Франции, а сестра Анжель-Мари Літджон – из Туниса. Они заботились о сиротах в детском доме и преподавали в школе для девочек.