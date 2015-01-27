В Тернопольской области 2015 год провозглашен годом митрополита УГКЦ Шептицкого

В Тернопольской области 2015 год провозглашен Годом митрополита Украинской греко-католической церкви Андрея Шептицкого.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение приняли сегодня на сессии депутаты облсовета.

В документе сказано, что Год Шептицкого объявлен по случаю 150-летнего юбилея со дня рождения митрополита и на основании рекомендации постоянной комиссии Тернопольского областного совета по вопросам духовности, культуры, свободы слова и информации.

Депутаты поручили Тернопольской облгосадминистрации разработать до 1 марта 2015 года план мероприятий по празднованию в Тернопольской области Года митрополита УГКЦ Андрея Шептицкого, а департаменту финансов ТОГА обеспечить в 2015 году финансирование мероприятий.

Справка УНИАН. Андрей Шептицкий родился 29 июля 1865 года в с. Прилбичи Яворовского района Львовской области. С 17 января 1901 и до смерти – Митрополит Галицкий и Архиепископ Львовский — предстоятель Украинской греко-католической церкви. За время его служения значительное развитие получила греко-католическую церковь как в Украине, так и за рубежом. Спонсировал украинские культурно-просветительские общества, предоставлял стипендии молодым художникам.

В 1905 учредил Национальный музей во Львове. Поддерживал украинскую экономическую деятельность, способствовал открытию кооперативов. Как Галицкий митрополит был депутатом Венского парламента и Галицкого сейма.

Подвергался притеснениям большевиков. В 1939 году НКВДисты расстреляли его брата Льва и всю его семьи в семейном имении Шептицких в Прилбичах.

Умер 1 ноября 1944 года, его преемником стал Иосиф Слепой.