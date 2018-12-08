Во Львове обострился конфликт между общинами РКЦ и УГКЦ за храм Сретения Господня

В храме Сретения Господня во Львове последние семь лет проводили службы и греко-католики, и римо-католики, в частности, представители ордена Доминиканцев. И несмотря на мирное сосуществование, греко - и римо-католиков в этой церкви, война за территорию была лишь вопросом времени.

С 28 ноября в храме не проводят службы ни римо-католический, ни греко-католический священники. Греко-католики собираются в храме и слушают литургию на аудиозаписи, а доминиканцы молятся в помещении курии Львовской архиепархии РКЦ, которое расположено рядом с храмом, сообщает Zaxid.net.

29 ноября львовские доминиканцы внезапно сообщили, что больше не имеют доступа к храму Сретения Господня и временно будут проводить службы в часовне возле храма. Доминиканцы сообщили, что греко-католики забрали у них ключи от храма и не впускают их внутрь.

Накануне, 26 ноября, митрополит Львовский УГКЦ Игорь Возняк отозвал из храма своего единственного священника – отца Юстиниана Городечного.

«Юстиниан Городечний был призван создать условия мирного сосуществования двух церковных общин греко-католической и римо-католической, которые в силу определенных обстоятельств действуют под одной крышей...Радикализация жизни церковной общины ее отдельными представителями, нежелание находить компромиссы может стать причиной дальнейшего обострения ситуации...Не желая давать каких-либо оснований втягивать Львовскую Архиепархию УГКЦ в ненужные конфликтные ситуации, мной было принято решение отозвать Юстиниана Городечного из обязанностей администратора храма Сретения Господня во Львове», - говорится в обращении Игоря Возьняка к верующим.

Этой ситуации предшествовал многолетний конфликт между прихожанами римско-католической и греко-католической церквей.

Представители римско-католической церкви не комментируют эту ситуацию.