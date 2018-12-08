Новый выпуск католического журнала «Verbum» посвятили жертвоприношениям

В новом номере католического журнала «Verbum» говорится о непростой, но важной как для христианства, так и для всей мировой культуры, теме жертвоприношения.

Номер начинается с интервью с Рене Жираром, который в 2008 году взял Грент Кеплен. В нем Жирар объясняет свои связи с католицизмом. Он обращает внимание также на то, что парадокс козла отпущения может иметь большое значение для христианской апологетики, став новым и ценным инструментом для нее.

Евгений Гальона показывает, что идея сострадания – или, используя терминологию Жирара, «заботы о жертве», – возникает лишь с христиантсвом. Однако это не сугубо христианский подход: он вырастает из Ветхого Завета, который знал два типа теодицеи. Первая – это теодицея катастрофы, которая указывает, что вы страдаете за свои грехи; вторая – это теодицея страдания. «Если в теодицеи катастрофы мука – это кара за грехи, то в теодицеи страдания – наоборот: мука – это знак благочестия и невинности».

Доминиканский ббилеист Петр Октаба в разговоре с «Verbum» критически анализирует Жирарову концепцию, указывая на уникальный контекст жертвы Иисуса Христа как исполнение ветхозаветных жертв.

Наконец, в последнем тексте предлагается читателям отрывок из книги отца Владимира Кусьнежа «Мир Библии. Путешествие родиной Иисуса Христа», которая вышла в издательстве «Кайрос». В этом фрагменте говорится об исторической и культовой подоплеке идеи жертвы в Ветхом Завете.