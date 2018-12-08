В Гошевском монастыре УГКЦ на Франковщине открылся симпозиум «Живопись на стекле»

В рамках четвертого традиционного рождественского Гошевского пленэра на Франковщине стартовал симпозиум «Живопись на стекле».

Он является логическим продолжением ряда художественных мероприятий в Гошевском монастыре УГКЦ, информируют "Окна" со ссылкой на пресс-службу Ивано-Франковской ОГА.

Нынешний художественный проект имеет не только всеукраинский, но и международный характер, ведь кроме художников из Киева, Ужгорода, Ивано-Франковска, Львова, Тернополя, Калуша и Коломыи в нем примут участие и художники из Люблина (Республика Польша) и Минска( Республика Беларусь).

От имени руководства облгосадминистрации поздравить всех участников симпозиума посетил начальник управления культуры, национальностей и религий ОГА Владимир Федорак.

«Составляющей данного пленэра является не только международная встреча художников, которые работают в данной технике, но и обмен опытом. Поэтому сотрудничество с другими странами, такими как Польша и Беларусь даст возможность популяризации художественных национальных украинских традиций, в частности, в живописи на стекле - на мировой арене».

Владимир Федорак добавил, что деньги, полученные от реализации работ, пойдут на приобретение диагностическо-лечебного и реабилитационного оборудования в учреждения социально-психологической помощи, а также лечение и физическую реабилитацию детей с ограниченными функциональными возможностями Долинщины, Коломыйщины и Городенкивщины.

По результатам симпозиума планируется провести две выставки. Первую 21 декабря в г. Киеве, в Национальном заповеднике «София Киевская», а вторую - во время Международного фестиваля искусств «Карпатское пространство», который состоится 3-5 мая 2019 года в выставочных залах Ивано-Франковской организации Национального союза художников Украины.