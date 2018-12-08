В Киеве состоялась презентация книги о Папе Иоанне Павле II

В Институте религиозных наук святого Фомы Аквинского в Киеве 5 декабря состоялась презентация книги «Секретарь двух Пап», во время которой архиепископ Мечислав Мокшицкий отвечал на вопросы присутствующих и рассказал о важнейших моментах своего пребывания в Ватикане.

Об этом сообщает Католический Медиа-центр.

Организовало презентацию Издательство святого Павла в Украине. Участие в нем приняли директора издательства отец Мариуш Кравец, отец Циприян Костшева, Ирина Рудь. Главными спикерами были соавтор издания архиепископ Мечислав Мокшицкий и переводчица книги на украинском Вита Якубовская.