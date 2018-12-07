В Ватикане представили новый международный проект по мониторингу семьи.

Это инициатива является плодом сотрудничества между Папским Институтом святого Иоанна Павла II, Католическим Университетом Мурсии и Международным центром студий о семье (Милан), привлекая академические институты 15 стран мира, сообщает Vaticannews.

«Семья – ресурс общества», – подчеркнул архиепископ Винченцо Палья, Президент Папской Академии «За жизнь» и Великий Канцлер Папского Института «Иоанна Павла II» по изучению брака и семьи, представляя 6 декабря 2018 г. во время брифинга в Ватиканском пресс-центре Международный Мониторинг Семьи. Его инициаторами, вместе с упомянутым Папским Институтом, является Католический Университет Мурсии, Испания, и Международный центр студий о семье (Милан, Италия).

Проект, целью которого является исследование роли семьи в созидании общества, объединил 20 академических институтов из 15 стран мира, которые будут собирать и передавать данные на национальном уровне. Архиепископ Палья отметил, «семья представляет фундамент общества». По его словам, если бы существовала Нобелевская премия за постоянство, то ее следовало бы вручить семье.