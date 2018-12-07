В Ватикане опубликовали новый закон об управлении государством

В следующем году 7 июня вступит в силу Новый закон об Управлении Государством Ватикан.

Папа Объявил объявил об этом в послании motu proprio, обнародованном 6 декабря и датированном 25 ноября, сообщает Радио Ватикана.

Поясняя суть нового закона, заменяющего собой закон, одобренный святым Иоанном Павлом II в 2000 году и действующим с февраля 2001 года, Папа Франциск утверждает, что с самого начала своего служения он ощущал необходимость «комплексной реорганизации Губернаторства Града Ватикан с тем, чтобы оно все больше соответствовало современным требованиям церковного служения, которое оно призвано оказывать миссии Римского Папы в мире, и специфическим институциональным целям Государства Град Ватикан, по своей природе предназначенного гарантировать Престолу Петра абсолютную и зримую независимость».

Папа перечисляет основные принципы и критерии этой законодательной реформы: рационализация, экономия, упрощение, функциональность, прозрачность, законодательная последовательность и организационная гибкость. В соответствии с этими принципами новый закон предусматривает сокращение числа действующих учреждений.

Критерий прозрачности органов управления Градом Ватикан будут обеспечены посредством специального Отдела контроля и инспекции. Он будет заниматься мониторингом соблюдения законов и эффективности деятельности этих учреждений.

Новый закон предусматривает также умеренную децентрализацию. Теперь руководители отделов будут нести ответственность за каждый отдельный акт, за итоги работы, за безопасность рабочих мест и защиту личных данных.