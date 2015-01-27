Папа Римский потребовал ускорить процедуру церковного развода и сделать ее бесплатной

Папа Римский Франциск потребовал сделать процедуры церковного “развода” бесплатными и более быстрыми.

Процесс аннулирования брака должен быть пересмотрен, чтобы прояснить, насколько вступающие в брак пары осознают всю ответственность поступка, считает Папа Франциск.

Церковный суд должен учитывать “контекст ценностей и веры или их недостаточность, отсутствие, занимаясь аннулированием брака”. Об этом заявил Папа Франциск, выступая перед судьями Римской Роты в Ватикане.

Если суд установил факт непонимания католического представления о браке, согласно церковному праву, это может быть причиной для аннулирования брака. Эта возможность не должна больше рассматриваться как исключение.

Папа Франциск отметил, что судьи всегда должны помнить, что на пути к спасению человека, обратившегося к Церкви, не должны стоять “юридические препятствия”. Право должно быть ориентировано на спасение души, а не ограничиваться констатацией моральных норм.

Папа Римский также добавил, что процесс аннулирования брака должен быть бесплатным для участников. “Таинства дают благодать. Процесс расторжения брака связан с Таинством венчания. Как бы мне хотелось, чтобы все процессы были бесплатными!” — заявил понтифик. По его словам, суды и юридическая помощь для людей, особенно для тех, кто имеет финансовые сложности должны быть бесплатными.

Папа Римский предложил внести изменения в каноническое право для ускорения процессов по расторжению брака. Однако сокращение процесса не должно происходить за счет “моральной достоверности”.

Роль так называемого “защитника брака” не перестанет существовать в процессе аннулирования брака. “Его деятельность очень важна”, — сказал Папа Франциск. – “Судьи должны иметь возможность слышать независимый голос, который произнесет аргументы за и против ”.

Седмица.Ru