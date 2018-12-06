Папа Римский в феврале посетит Объединенные Арабские Эмираты
16:27, 06 декабря 2018Католицизм
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Абу-Даби / Tutu.ru
Папа Римский посетит Объединенные Арабские Эмираты.
Тема его визита - "Сделай меня орудием Твоего мира", сообщает Радио Ватикана.
Принимая приглашение Его Высочества шейха Мухаммада бен Зайд Аль Нахайяна, наследного принца Абу-Даби, Папа Франциск посетит Абу-Даби (Объединенные Арабские Эмираты) с 3 по 5 февраля 2019 года. Он примет участие в международной межрелигиозной встрече «Человеческое братство».
Предстоящий визит состоится также в ответ на приглашение Католической Церкви в ОАЭ.
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