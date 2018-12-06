Папа Римский в феврале посетит Объединенные Арабские Эмираты

Папа Римский посетит Объединенные Арабские Эмираты.

Тема его визита - "Сделай меня орудием Твоего мира", сообщает Радио Ватикана.

Принимая приглашение Его Высочества шейха Мухаммада бен Зайд Аль Нахайяна, наследного принца Абу-Даби, Папа Франциск посетит Абу-Даби (Объединенные Арабские Эмираты) с 3 по 5 февраля 2019 года. Он примет участие в международной межрелигиозной встрече «Человеческое братство».

Предстоящий визит состоится также в ответ на приглашение Католической Церкви в ОАЭ.