Папа Римский молится об упокоении Джорджа Буша-старшего

Папа Римский выразил соболезнования в связи со смертью бывшего президента Соединённых Штатов Америки Джорджа Герберта Уокера Буша.

Об этом сказал государственный секретарь Ватикана кардинал Пьетро Паролин в телеграмме на имя архиепископа Галвестона и Хьюстона кардинала Дэниела Николаса ДиНардо, сообщает Радио Ватикана.

"Папа Римский заверяет в своих молитвах всех родственников усопшего политика и призывает на всех, кто оплакивает его кончину, Божественные благословения силы и мира, вверяя душу новопреставленного милосердной любви Всемогущего Бога", - говорится в сообщении.