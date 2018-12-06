Папа Римский молится об упокоении Джорджа Буша-старшего
14:00, 06 декабря 2018Католицизм
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Прощание с Джорджем Бушем-старшим в Вашингтоне / vaticannews.va
Папа Римский выразил соболезнования в связи со смертью бывшего президента Соединённых Штатов Америки Джорджа Герберта Уокера Буша.
Об этом сказал государственный секретарь Ватикана кардинал Пьетро Паролин в телеграмме на имя архиепископа Галвестона и Хьюстона кардинала Дэниела Николаса ДиНардо, сообщает Радио Ватикана.
"Папа Римский заверяет в своих молитвах всех родственников усопшего политика и призывает на всех, кто оплакивает его кончину, Божественные благословения силы и мира, вверяя душу новопреставленного милосердной любви Всемогущего Бога", - говорится в сообщении.
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