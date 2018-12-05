В УГКЦ назвали икону Пресвятой Богородицы «Это Матерь Твоя» покровительницей Коломыйской епархии

В Коломыйской епархии УГКЦ 4 декабря освятили и выставили к почитанию Коломыйскую икону Пресвятой Богородицы “Это Матерь Твоя”.

Декретом епархии в день праздника Введения во храм Пресвятой Богородицы, 4 декабря, икона была провозглашена покровительницей Коломыйской епархии. По этому случаю праздничное богослужение, в присутствии многочисленного духовенства, возглавил владыка Василий (Ивасюк), сообщает "Католический обозреватель".

Дальше проишло само освящение, после чего верующие обошли вокруг собора. По очереди икону несли представители власти и силовых структур, учителя, студенты и молодежь. Во время шествия архиерей благословил Коломыйский иконой “Это Матерь Твоя” город с четырех сторон.

После образ установили в храме, где состоялось публичное чествование.

Исторические данные свидетельствуют, что в XIX-ХХ вв. Коломыя имела чудотворную икону Божией Матери. Во времена Второй мировой войны, учитывая опасность уничтожения иконы, верующие люди перевезли ее в польский город Skomielna Czarna, вблизи Кракова.

28 сентября 2017 года на Пресвитерском совете, при поддержке мирян, было решено написать икону Пресвятой Богородицы для публичного почитания и посвящения ее под опеку жителей г.Коломыя и верующих всей епархии. Монах Студийского устава, иконописец Вонифатий Ивашков написал икону Пресвятой Богородицы “Это Матерь Твоя” по просьбе правящего архиерея владыки Василия (Ивасюка) для Коломыйской епархии. А уже 6 октября икона была привезена в Коломыю и поставлена на престоле в святилище Кафедрального собора Преображения Христова.