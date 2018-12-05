Минобразования предоставило государственную лицензию Ивано-Франковской академии Иоанна Златоуста УГКЦ

Министерство образования и науки Украины 30 ноября предоставило государственную лицензию Ивано-Франковской академии Иоанна Златоуста.

Этот шаг стал возможен благодаря инициативе Архиепископа и Митрополита Ивано-Франковского Владимира Вийтышина, при активной деятельности Курии Ивано-Франковской Архиепархии УГКЦ и Ректората Академии, информирует пресс-служба Ивано-Франковской архиепархии УГКЦ.

Академия является продолжателем деятельности Греко-Католической Духовной Семинарии в Станиславе (ныне г. Ивано-Франковск), закрытой в 1945 и восстановленной в 1990 в составе Ивано-Франковского теологически-катехитического духовного института, реорганизованного в 2000 в Ивано-Франковске теологическую академию.

21 мая 2018 года вузы еще раз были реорганизованы в Частное заведение высшего образования "Ивано-Франковска академия Иоанна Златоуста".