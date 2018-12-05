Папа Римский считает, что современная культура побуждает к страху перед вечной жизнью

В Послании по случаю XXIII торжественного открытого заседания Папских Академий Папа Римский указал на важность вопроса вечности в христианском извещении и отметил, что современная культура побуждает к страху перед вечной жизнью.

Как сообщает Радио Ватикана, Папа Римский выразил удовлетворение по поводу выбора темы торжественного заседания Папских Академий, которая, по его словам, и побуждает нас вновь задуматься над сферой, что является существенной и центральной в христианском опыте, но, несмотря на это, остается запущенной как в богословских исследованиях последних лет, так и в катехизации верных.

Папа отметил, что заключительные слова Символа веры: «Ожидаю воскресения мертвых и жизни будущего века», которые мы говорим на литургии, указывают на то, что вопрос вечности является «ядром христианской веры, действительностью, тесно связанной с признанием веры в Христа, который умер и воскрес. Но, несмотря на это, эсхатологическое учение о вечной жизни и воскресения не находит в катехизе и богослужениях того места, на которое оно заслуживает. И это не удивительно, – подчеркивает Папа, – потому что одним из явлений, характеризующих современную культуру, есть, собственно, закрытость на трансцендентные горизонты, сосредоточенность на самих себе, почти исключительной привязанности к настоящему, забывая и цензуруя измерения прошлого и, прежде всего, будущего, которое воспринимается, особенно молодежью, как темное и стремное. В этом контексте будущее после смерти выглядит отдаленным, неясным, или вовсе несуществующим».

Он также отметил, что недостаточное внимание к теме вечности может повлечь также недостаточно привлекательное и непонятное описание вечной жизни в проповедях и катехизации. Совсем противоположным, по его мнению, есть учение Отцов Церкви.