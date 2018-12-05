Ватикан выпустил серебряную монету с позолотой в честь канонизации Папы Павла VI

Канонизация Папы Римского Павла VI и пятидесятая годовщина смерти Падре Пио относятся к темам новых ватиканских филателистических и нумизматических релизов от 4 декабря.

Как сообщает Vaticannews, Ватикан выпустил специальную серебряную монету номиналом 5 евро в честь недавней канонизации Папы Монтини, некоторые фрагменты которой впервые позолочены.

Как сообщило Филателистическое и нумизматическое Бюро Ватикана, на аверсе монеты расположен позолоченный профиль благословляющего св. Павла VI, на реверсе — также позолоченный герб нынешнего Папы. Проект монеты выполнили скульптор Патрицио Даниэле и гравер Сильвия Петрасси.

Как и большинство ватиканских монет, она выпущена Государственным полиграфическим и монетным институтом (монетным двором) Италии, причем исключительно в качестве Proof. Тираж памятной монеты составил всего 1,5 тысячи экземпляров.

Также в рамках цикла, посвященного четырем главным добродетелям (благоразумию, терпению, умеренности и справедливости), отчеканена золотая монета номиналом 200 евро, посвященная Добродетели умеренности («temperance»). На монете, разработанной скульптором Антонеллой Наполионе, изображена женщина, смешивающая вино с водой, а рядом находится прислоненный к колонне меч, символизирующий потенциальную возможность защищаться при сохранении контроля над ситуацией.

50-летие со дня кончины святого Пио из Пьетрельчины отмечено специальным филателистско-нумизматическим выпуском, включающим в себя памятную монету номиналом 2 евро и специальный блок-марку.