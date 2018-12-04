Во Львове 115-летие основания Госпиталя имени Митрополита Шептицкого отметили концертом духовной музыки

Во Львове 2 декабря в Доме органной и камерной музыки состоялся концерт духовной музыки «Вечерняя молитва» по случаю 115-й годовщины основания Госпиталя имени Митрополита Андрея Шептицкого.

В исполнении хора, оркестра и солистов Заслуженной академической капеллы Украины “Трембита” прозвучали духовные произведения от классиков до современных композиторов: Н. Леонтовича, Г. Гаврилец, Е. Ельгара, С. Барбера, К. Дженкинса, Е. Эшенвальдса и других, сообщает "Католический обозреватель".

Дирижер – Сергей Якобчук, ведущая мероприятия – Заслуженная артистка Украины Ирина Швайковская. Автор проекта – Михаил Перун. Слово о Госпитале произнесли владыка Игорь (Возьняк), Архиепископ и Митрополит Львовский, и администратор о. Андрей Логин.

Организаторы события – Госпиталь имени Митрополита Андрея Шептицкого и Фонд «Андрей».

Хоровая капелла «Трембита» – один из старейших хоровых коллективов Украины. Коллектив создан в 1939 году на основе легендарного «Львовского Бояна», история которого берет свой отсчет с 1891 года. Первым руководителем «Трембиты» был известный дирижер Дмитрий Котко. Впоследствии коллективом руководили такие выдающиеся фигуры музыкальной жизни Галичины, как Петр Гончаров, Александр Сорока, Николай Колесса, Павел Муравский, Владимир Пекарь, Игорь Жук. С 1990 года руководителем капеллы является Николай Кулик. Капелла «Трембита» носит статус заслуженной и была удостоена Шевченковской премии.