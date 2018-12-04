На Львовщине священника УГКЦ отстранили от служения за совместные богослужения с православным священнослужителем

На Львовщине священника УГКЦ, пароха прихода Святителя Николая в пгт Краковец Яворивского района Ивана Кащука, наказали суспензой с отстранением от всех актов священнодействия сроком на 1 год.

Об этом сообщает "Форпост" со ссылкой на сайт Львовской Архиепархии УГКЦ.

Суспенза - это наказание, согласно которому священнику запрещается священнодействовать и работать на приходе. В срок наказания о. Ивану Кащуку запрещается выполнять все священнодействия.

Как рассказали в УГКЦ, отец Иван Кащук служил вместе со своим сыном, который закончил православную семинарию.

"В Курии Львовской Архиепархии было проведено несколько бесед с отцом Иваном и его сыном о невозможности совместного служения, которые не принесли желаемого взаимопонимания. Учитывая то, что Каноническое Право запрещает сослужение со священником другой некатолических Церкви (в конце концов, этот же запрет существует и в Православии), священник был напоумлен, а когда он не принял это к сведению, до 1 года времени ему запрещено священнодействовать. Если священник покается раньше, с него будет снята суспенза. На время, когда его наказали, назначено двоих других священников, которые будут служить людям", - комментирует отец Юстин Бойко.