Папа Римский рассказал католикам, о чем важно помнить во время Адвента

Период Адвента имеет три измерения – прошлое, будущее и настоящее.

Об этом рассказал Папа Римский, проповедуя во время Святой Мессы в часовне «Дома святой Марты» 3 декабря.

Папа подчеркнул, что первым измерением Адвента является прошлое, то есть, «очистка памяти». Следует помнить, что «родилась не елочка», которая является, очевидно, «хорошим знаком», но «родился Иисус Христос».

«Родился Господь, родился Искупитель, пришедший спасти нас, – подчеркнул он. – Да, это праздник,.. но всегда существует опасность, постоянный соблазн свидетельствовать Рождество, когда праздник перестает быть созерцанием, хорошим празднованием, в центре которого находится Иисус, становясь светским праздником: покупки, подарки, др, а Господь остается забытым. Адвент – это время, чтобы очистить память».

Далее Папа отметил, что это также время, чтобы «очистить надежду», то есть, готовиться к «окончательной встрече с Господом». Ибо тот же Господь, Который пришел к нам в Вифлееме, вернется, спрашивая о ходе нашей жизни.

«Это будет личная встреча, – добавил он. – Сегодня мы будем иметь личную встречу с Ним в Пресвятой Евхаристии, ибо не можем иметь такой личной встречи, как на Рождество две тысячи лет назад, память о котором храним. Но когда Он вернется, будем иметь личную встречу».

Наконец, не следует забывать о ежедневном измерение веры. Несмотря на разные заботы и тревоги, следует заботиться и о своем «внутреннем доме». Наш Бог – это Бог неожиданностей», а потому христиане должны каждый день распознавать знаки Отца, через которые Он обращается к нам.

«Третье измерение – это очищать бдительность. Бодрствовать и молиться – вот два слова на Адвент. Так, Господь вошел в историю в Вифлееме, придет в конце мира и в конце жизни каждого из нас. Но Он приходит каждый день, каждую минуту в наше сердце».