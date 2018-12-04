Папа Римский обсудил с Президентом Палестины статус Иерусалима

Папа Римский встретился с Президентом Палестины Махмудом Аббасом.

Особое внимание во время беседы было уделено статусу Иерусалима, важности признания и сохранения его самобытности и универсальной ценности священного города трёх авраамических религий, сообщает Радио Ватикана.

Папа Франциск и Махмуд Аббас затронули тему других ближневосточных конфликтов и подчеркнули безотлагательность продвижения путей мира и диалога - с участием религиозных общин - для борьбы со всеми формами экстремизма и фундаментализма.

Также в ходе беседы были подтверждены добрые отношения между Святейшим Престолом и Палестиной, а также положительная роль христиан и деятельности Церкви для палестинского общества, закрепленная в Глобальном соглашении 2015 года. Стороны обсудили пути примирения между всем палестинским народом и усилия по возобновлению мирного процесса между израильтянами и палестинцами. В этом контексте была выражена надежда, что международное сообщество пойдёт навстречу законным чаяниям обоих народов.

В конце визита в Ватикан палестинский президент встретился с секретарём по связям с государствами архиепископом Полом Ричардом Галлахером.