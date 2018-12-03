Во львовский собор святого Юра доставили Вифлеемский огонь мира

В Архикафедральном Соборе святого Юра УГКЦ 2 декабря состоялась вечерня, во время которой для почитания торжественно была выставлена копия Вифлеемской иконы Пресвятой Богородицы, а также Вифлеемский огонь мира.

Об этом сообщает "Католический обозреватель".

Богослужение совершил владыка Владимир, епископ-помощник Львовской Архиепархии. Верующие также молились за мир и благословение для украинского народа.

После Вечерни священнослужители помазали всех присутствующих елеем, освященным в Вифлееме перед чудотворной иконой Богоматери. Далее верующие имели возможность взять огонь из Вифлеема в свои дома.

"Вифлеемский огонь мира является символом молитвы во времена тяжких бедствий и военных угроз. Уже традиционно в Украине этот огонь привозят пластуны. Во время рождественского поста они приносят этот символический огонек в каждую приходскую Церковь в знак великого единения в общей молитве и путешествия к рождению Князя Мира", - говорится в сообщении.