Папа Римский призвал католиков молиться о мире в Сирии

Папа Римский зажег свечу и помолился, чтобы прекратился исход христиан из Сирии, из мест с древнейшими христианскими корнями.

Об этом сообщает Радио Ватикана.

«Адвент - это время надежды. В этот момент я хотел бы иметь ту надежду на мир, которую питают дети Сирии, терзаемой войной вот уже восемь лет, - сказал Папа, присоединяясь к молитвенной кампании «Свечи за мир в Сирии», организованной Папский фондом «Помощь Церкви в беде». - Поэтому я зажгу свечу вместе со многими детьми, которые сделают то же самое, сирийские дети и многие верные в мире, которые сегодня зажигают свои свечи».

«Пусть это пламя надежды и множество огней надежды рассеют тьму войны! Помолимся и поможем христианам оставаться в Сирии и на Ближнем Востоке в качестве свидетелей милосердия, прощения и примирения. Пусть пламя надежды также достигнет всех тех, кто страдает в наши дни от конфликтов и напряженности в разных частях света, близких и далеких. Пусть молитва Церкви поможет им почувствовать близость верного Бога и затронет совесть каждого человека, побуждая к искренним действиям в пользу мира. И пусть Бог, наш Господь, простит тех, кто развязывает войны, тех, кто производит оружие, чтобы убивать друг друга, и обратит их сердца. Помолимся о мире в возлюбленной Сирии», - сказал он.

В рождественской акции фонда «Помощь Церкви в беде», которая началась вчера, в первое воскресенье Адвента, наряду со взрослыми принимают участие более 50 тысяч детей, принадлежащих к различным религиям.

До начала войны в Сирии в 2011 году христиане составляли около 10 % населения, около 2,5 миллионов человек. На сегодняшний день, по приблизительным оценкам, их осталось примерно 700 тысяч человек, что составляет от 3 до 4 % населения.