Папа Римский вновь призвал к диалогу и прекращению военных действий в Украине

Папа Римский Франциск в воскресенье вновь призвал к диалогу и прекращению военных действий в Украине.

Об этом он заявил во время воскресной молитвы на площади Святого Петра, сообщает ”Радио Ватикана”.

”С большой озабоченностью я слежу за эскалацией военных действий на востоке Украины, что продолжает приводить к многочисленным жертвам среди мирного населения”, - заявил понтифик.

Папа отметил, что молится за всех, кто страдает в этом конфликте, и вновь призвал ”восстановить попытки диалога и положить конец всем военным действиям”.