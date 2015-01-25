Папа Римский вновь призвал к диалогу и прекращению военных действий в Украине
20:00, 25 января 2015Католицизм
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Папа Римский Франциск в воскресенье вновь призвал к диалогу и прекращению военных действий в Украине.
Об этом он заявил во время воскресной молитвы на площади Святого Петра, сообщает ”Радио Ватикана”.
”С большой озабоченностью я слежу за эскалацией военных действий на востоке Украины, что продолжает приводить к многочисленным жертвам среди мирного населения”, - заявил понтифик.
Папа отметил, что молится за всех, кто страдает в этом конфликте, и вновь призвал ”восстановить попытки диалога и положить конец всем военным действиям”.
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