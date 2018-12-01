Львовские власти поддержали план создания музея Митрополита Шептицкого

С целью чествования величия Митрополита Андрея Шептицкого, весомости его вклада в духовную, общественную и культурную жизнь в Галиции и в Украине, сохранения культурного наследия, развития музейного дела в г. Львове, городской совет утвердил Программу поддержки комплекса мероприятий, направленных на создание музея Митрополита Андрея Шептицкого.

Об этом сообщает "Католический обозреватель".

«В феврале 2017 года такой Музей был зарегистрирован как юридическое лицо. Основатели Музея — Курия Львовской Архиепархии Украинской греко-католической Церкви и о. — др. Севастиан (Степан Дмитрух)" — отметил директор Музея.

Произведения сакрального искусства Севастьян Дмитрух собирал в течение трех десятилетий по поручению и благословению митрополита Владимира Стернюка, прежде всего на территории Львовской Архиепархии, а также на территории Франции, Германии, США, Канады и других стран. Это самая большая сборка личных вещей Великого Митрополита Андрея, Церковь также удерживает и постоянно расширяет другую уникальную коллекцию старинных раритетов украинского сакрального искусства «Студион», которую еще в 1909 году основал Митрополит Андрей. Сейчас это более 6000 предметов, датируемых с XIV века”, — рассказывают в управлении культуры ЛГС.

Целью Программы является поддержка Музея на базе сборника произведений сакрального искусства «Студион» и других. Музей зарегистрирован в зданиях первоначального сакрального назначения XIX века. — бывшего монастыря монашеского ордена Реформатов и костела св. Казимира (сейчас церковь блаженного отца Климентия Шептицкого), которые составляют единый комплекс на ул. М. Кривоноса, 1.