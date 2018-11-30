Папа Франциск призвал Патриарха Варфоломея «трудиться сообща в поисках мира»

В рамках традиционного обмена делегациями на праздники небесных покровителей – святых Петра и Павла в Риме и святого Андрея в Стамбуле – президент Папского совета по содействию христианскому единству кардинал Курт Кох отправился в Стамбул во главе делегации Апостольского Престола.

Об этом сообщает Vaticannews.

Иерархи приняли участие в Божественной литургии под предстоятельством Его Святейшества Варфоломея в патриаршем соборе Святого Георгия. Кардинал Кох передал Патриарху Константинопольскому послание от Святейшего Отца, которое было зачитано в конце Литургии.

«Наши Церкви, - пишет Папа Франциск, - бережно хранили Апостольскую традицию и учительство первых Вселенских соборов и Отцов Церкви, несмотря на различия, сложившиеся в местных традициях и в богословских формулировках, которые надлежит лучше понять и разъяснить. В то же время обе Церкви, с чувством ответственности перед миром, осознали неотложный призыв к каждому из нас, крещёных, возвещать Евангелие всем людям. Поэтому сегодня мы можем трудиться сообща в поисках мира между народами, выступая за отмену любых форм рабства, за уважение и достоинство каждого человека, заботясь об окружающей среде. С Божьей помощью, благодаря встречам и диалогу на общем пути за последние полвека, мы уже ощущаем себя в единстве, хотя пока ещё не полном и не совершенном».

В поисках единства, о котором молился Господь наш Иисус Христос, подчёркивает Епископ Рима, мы призваны дать эффективный ответ на нужды многих людей нашего времени, «особенно тех, кто страдает от нищеты, голода, болезней и войны».

Святейший Отец выражает глубокую благодарность Патриарху Варфоломею за его участие в молебне о мире на Ближнем Востоке, который состоялся 7 июля этого года в Бари вместе с представителями Церквей этого страдающего региона.

В конце послания Папа заверяет Патриарха Константинополя в своей молитве, дабы Господь, источник примирения и мира, помог христианам пребывать в согласии, сострадании, братолюбии и милосердии (Ср. 1Пет 3,8).