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Архиепископ РКЦ духовно поддержал Михаэля Шумахера

14:41, 30 ноября 2018
Католицизм
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Михаэль Шумахер / Фото: globallookpress.com/ ROPI/ZUMAPRESS.com

Как сообщает "Сегодня", почти пять лет назад Шумахер получил травмы на горнолыжном курорте и оказался в коме. Следующей осенью он пришел в сознание и вернулся в свой дом в Швейцарии. С тех пор никаких новостей о состоянии Михаэля не поступало.

"Я сидел напротив Михаэля, взял его за обе руки и посмотрел на него. Его лицо остаётся известным всем лицом Михаэля Шумахера, оно лишь немного пополнело. Он чувствует, что вокруг него находятся любящие люди, что о нем беспокоятся. Слава Богу, они удерживают от него слишком любопытную публику. Человек, который болен, нуждается в благоразумии и понимании.

Семья – это защитное гнездо, в котором Михаэль непременно нуждается. Конечно, я молюсь о Шумахере и его семье", – цитируют архиепископа немецкие СМИ.

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