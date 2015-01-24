24 января в Киеве в рамках Недели молитвы за единство христиан, состоялся межконфессиональный молебен в храме Святого Василия Великого УГКЦ.

Во время молебна совместно молились Блаженнейший Святослав, Глава УГКЦ, Архиепископ Томас Эдвард Галликсон, Апостольский нунций в Украине, Монсеньор Петр Тарнавский, секретарь Апостольской нунциатуры в Украине, священники латинского обряда, представитель Армянской Апостольской Церкви, представители всех Православных Церквей Украины, представители протестантских Церквей: Лютеранской, Англиканской, Церкви Христиан Веры Евангельской.

Предстоятель УГКЦ поблагодарил всех за присутствие и слово Божие направленное ко всем. «Нас сегодня смутила еще одна ужасная весть», - продолжил далее Блаженнейший Святослав. - «Очередное преступление в Мариуполе унесло жизни несколько десятков человек». Блаженнейший Святослав выразил слова соболезнования от имени УГКЦ всем мариупольцам и призвал помолиться «за украинский Мариуполь, тех, кто терпит, за вечный упокой невинно убиенных, за терпение, кровь и слезы раненых и их семьи».

«Помолимся молитвой, которой научил сам Господь и которой молятся все христиане, независимо от конфессий. Пусть эта экуменическая молитва звучит за тех, кто невинно терпит », - сказал Глава УГКЦ и вместе со всеми представителями христианских Церквей Украины помолился молитвою «Отче наш».

Департамент информации УГКЦ