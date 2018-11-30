Папа Римский напомнил, что здоровье человека главнее, чем экономические интересы

Все люди, а, в частности, научный мир, должны принять меры, которые позволят защищать здоровье и жизнь, ставя их выше экономических интересов и научного прогресса.

На этом подчеркнул Папа Римский в обращении к участникам форума Управление рисками в сфере охраны здоровья, который проходил во Флоренции, сообщает Радио Ватикана.

Форум был посвящен 40-й годовщине создания Национальной системы здравоохранения в Италии.

В обращении, подписанном Государственным Секретарем кардиналом Пьетро Паролином, подчеркнуто, что эта важная реформа обеспечила всем, а особенно незащищенным, убогим и наиболее нуждающимся доступ к первичной и специализированной медицинской помощи, руководствуясь Конституцией Италии и как учит социальная доктрина Церкви.