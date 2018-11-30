В Риме презентовали документальный сериал «Великие Папы»

В резиденции Викариата Римской епархии состоялось представление документальной серии «Великие Папы», который в декабре выйдет на экраны итальянского телевидения.

Об этом сообщает Vaticannews.

В период, когда кажется, что мы утратили чувство прекрасного, важно находить общие пути, чтобы передавать трансцендентное, «работать вместе, хоть и используя различные языки».

Это подчеркнул Паоло Руффини, Префект Дикастерии в делах коммуникации, представляя проект «Великие Папы» – документальный сериал, приготовленный компанией «Discovery Italia» в сотрудничестве с компанией «Officina della Comunicazione» и Дикастерией в делах коммуникации.

Представление состоялось в зале Примирения в резиденции Викариата Римской епархии. Монсеньор Дарио Вигано, Асессор Дикастерии в делах коммуникации, рассказал о некоторых деталях. Четыре серии, каждая из которых продолжительностью 75 минут, посвященные Папе Франциску, Бенедикту XVI, святым Иоанну Павлу II и Иоанну XIII, выйдут в эфир в вечерний прайм-тайм, начиная с 13 декабря. По словам монсеньора Вигано, «Discovery» впервые представила серийную продукцию на такую тему.