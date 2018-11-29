Новый выпуск католического онлайн-журнала «Verbum» посвятили катехизации

Катехизис Католической Церкви с нами уже более четверти века. Дискуссии, которые до сих пор ведутся вокруг него, подсказывают, что это не совсем простой текст.

В новом номере журнала «Verbum» авторы рассуждают о том, что такое катехизис и катехизация и зачем они, сообщает Католический медиа-центр.

Прошло уже 26 лет от публикации Катехизиса Католической Церкви. Об истории катехизисов пишет Алексей Браславец. Лично для него он начался в 1987 году – тогда из рук киевского священника Яна Крапана он получил свой первый катехизис, самиздатно напечатанный на папиросной бумаге. Однако большая история катехизиса как текста, содержащего основные истины веры, достигает времен Тридентского собора и даже глубже: уже от начала христианства Церковь по-разному пыталась обобщить опыт передачи веры.

Катехизис – это книга, которую непросто читать. О том, как браться за него, чтобы не потерять желание читать после первых страниц, говорит в беседе с «Verbum» отец Павел Климчак OP, ректор краковской Философско-теологической коллегии Ордена Проповедников. Как опытный преподаватель догматики, он показывает, почему такие книги до сих пор актуальны.

Отец Войчех Сурувка OP показывает связь, которая объединяет Катехизис Католической Церкви наследие II Ватиканского собора.

Наконец, Ирина Максименко с перспективы богатого опыта работы в Учебно-катехизационном центре при Институте святого Фомы Аквинского в Киеве делится размышлениями о том, чем сегодня может быть катехизация. Ответ на вопрос о том, зачем катехизировать, можно найти, присмотревшись к педагогике веры.