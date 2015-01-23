В Риме молитвенно отметили День Соборности Украины

22 января в соборе Святой Софии в Риме состоялось молитвенное чествование Дня Соборности Украины. В этот день украинские мигранты вспоминали также героев Небесной сотни и всех погибших за свободу Украины. Молитвенные мероприятия возглавил владыка Глеб, Администратор епархии Пресвятой семьи в Англии. Об этом сообщает официальный сайт УГКЦ.

Во второй половине дня украинская община Рима вместе со священниками и монашеством, которое служат и учатся в различных духовных институциях Рима, собрались в храм на Божественную Литургию.

Обращаясь к присутствующим во время проповеди, владыка Глеб вспомнил, что в этом году чествование дня Соборности отличается от предыдущих, ведь «сегодня мы молимся и вспоминаем тех, кто является современными свидетелями совершенной любви к ближнему, кто отдал свою жизнь за каждого из нас».

После Литургии состоялся молебен Пресвятой Богородице за Украину, а затем участники молений процессией вышли к памятному кресту Героев Небесной сотни, где молились за новых героев Украины и зажгли им свечу памяти. В завершение хор студентов Украинского института Святой Покровы выполнил молитвенный гимн «Боже великий, единый».

На мероприятиях также присутствовала Татьяна Ижевская, посол Украины при Апостольской Столице. В своем обращении к украинскому сообществу Рима она призвала всех к единству в это нелегкое для Украины время.