Папа Римский напомнил католикам, почему важно думать о смерти

Папа Римский призвал католиков подумать, что в жизни нужно исправить, помня, что все мы смертны, и предстанем перед Господом.

Об этом сообщает Радио Ватикана.

«Каким будет мой конец? Каким бы я хотел предстать перед Господом, когда Он призовёт меня?», - спрашивает Папа Римский.

Он сказал, что люди не любят думать о смерти, всегда оставляя эту мысль «на завтра».

В первом чтении литургии из Книги Откровения святой Иоанн говорит о конце света, используя аллегорию жатвы, которую острыми серпами совершают Христос и ангелы.

«Это жатва, во время которой каждый из нас встретится с Господом. Это будет встреча, и каждый из нас скажет Господу: ‘Это моя жизнь. Это моё зерно. Это мое качество жизни. Я был не прав?’, - мы все должны сказать так, потому что все ошибаются. ‘Я делал добро’, - все мы стараемся делать что-то хорошее. Тогда мы покажем Господу наше зерно», – сказал Папа.

«Нам будет полезно на этой неделе подумать о конце. Если бы Господь призвал меня сегодня, что бы я сделал? Что бы я сказал? Какое зерно я Ему покажу? Мысль о конце помогает нам двигаться вперёд; эта мысль не статична, она развивается, поскольку ею движет добродетель надежды. Да, будет конец, но этот конец будет встречей: встречей с Господом. Это правда, каждый должен будет дать отчёт о том, что он сделал, но также это будет встреча милосердия, радости, счастья. Думать о конце, о конце творения, о конце своей жизни, есть мудрость; это делают мудрецы», - считает он.