В Ватикане на конференции участники из 63 стран обсудят тему зависимостей

В Ватикане состоялась презентация конференции на тему «Наркотики и зависимости: препятствие на пути целостного человеческого развития».

Как сообщает Радио Ватикана, симпозиум будет проходить в Ватикане с 29 ноября по 1 декабря. По предварительным данным, на конференцию прибудут 465 участников из 63 стран.

Организатор встречи - Департамент служения целостному развитию человека - приводит статистические данные: «В 2015 году около 250 миллионов человек в мире употребляли наркотики хотя бы один раз; около 30% из них страдают от расстройств, связанных с наркотиками, и нуждаются в особом лечении».

Вопросы, которые будут затронуты на встрече, коснутся не только пагубного влияния «старых и новых наркотиков», но и современных зависимостей от Интернета и азартных игр, а также связанных с сексуальной сферой. На конференции прозвучат выступления специалистов из разных поместных Церквей и реабилитационных центров «с примерами профилактических мероприятий, реабилитации и реинтеграции, которые помогают людям открыть их подлинное человеческое достоинство, как членов общества, так и единой семьи детей Божьих».

Во время презентации в Ватикане было подчёркнуто, что ответом Церкви на феномен зависимости должны быть также «возвещение Благой Вести и сопровождение».

Утром 1 декабря Папа Римский встретится с участниками симпозиума на частной аудиенции в Ватикане.