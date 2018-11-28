Предстоятель УГКЦ подарил Галицкое Евангелие главе УАПЦ

Во Львове 26 ноября состоялась встреча Блаженнейшего Святослава, Предстоятеля Украинской Греко-Католической Церкви с Митрополитом Макарием, Предстоятелем Украинской Автокефальной Православной Церкви.

Глава УГКЦ подарил факсимильное издание Галицкого Евангелие 1144 года, презентация которого состоялась 23 ноября в Софии Киевской, сообщает Департамент информации УГКЦ.

Галицкое Евангелие - это уникальная достопримечательность украинской домонгольской эпохи.

26 ноября Глава УГКЦ подарил один экземпляр Евангелия Главе УПЦ КП, а теперь – митрополиту Макарию.

Также собеседники обсудили современные общественно-церковные события, которые происходят в Украине. В частности, речь шла о важности сохранения межконфессионального мира.