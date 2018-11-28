В Патриаршем соборе УГКЦ состоятся ночные молитвенные бдения за Украину

В Патриаршем соборе Воскресения Христова УГКЦ в Киеве 30 ноября состоятся ночные молитвенные бдения на тему «Дорога к свободе».

Молитва будет усильна за Украину, Церкви и украинский народ, сообщает пресс-служба Киевской архиепархии УГКЦ.

Организаторами мероприятия выступает сообщество «Поколение Любомира». Проведут молитву совместно с различными сообществами Киева.

Как сообщили организаторы, вдохновение для молитвы почерпнули из Послания апостола Павла к галатам «Христос для свободы нас освободил. Поэтому стойте в ней и не поддавайтесь опять игу рабства!» (к Гал. 5, 1).

«В последний день каждого месяца мы вместе с вами молимся панихиду за Блаженнейшего Любомира. Пять лет назад в нашем государстве произошел переломный момент. Путь, который мы выбрали - путь достоинства и свободы. Именно поэтому в последний день ноября, в дни, когда в нашем государстве начались необратимые изменения, мы приглашаем вас на совместную молитву и бдение на тему «Дорога к свободе», где мы будем вместе бодрствовать, молиться», - говорится в сообщении.