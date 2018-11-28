Папа Римский заинтересовался картинами из Третьяковской галереи

Папа Римский в Ватикане посетил выставку "Русский путь. От Дионисия до Малевича", которая открылась на площади Святого Петра.

На выставке среди работ представлены иконы "Троица", "Рождение Христа", "Распятие", образ Богоматери Владимирской, сообщает российское информагентство.

Вместе с тем на выставке экспонируются примеры живописи XIX века, такие как "Не ждали" Ильи Репина, "Тройка" Василия Перова, "Демон" Врубеля, "Черный квадрат" Казимира Малевича. Одно из центральных произведений - "Явление Христа народу" Александра Иванова, над которым он работал в Риме.

Проект стал ответом на выставку "Шедевры Пинакотеки Ватикана", которую показали в Третьяковской галерее два года назад.