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Папа Римский заинтересовался картинами из Третьяковской галереи

13:15, 28 ноября 2018
Католицизм
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Папа Римский посетил выставку / Holy See Press Office

На выставке среди работ представлены иконы "Троица", "Рождение Христа", "Распятие", образ Богоматери Владимирской, сообщает российское информагентство.

Вместе с тем на выставке экспонируются примеры живописи XIX века, такие как "Не ждали" Ильи Репина, "Тройка" Василия Перова, "Демон" Врубеля, "Черный квадрат" Казимира Малевича. Одно из центральных произведений - "Явление Христа народу" Александра Иванова, над которым он работал в Риме.

Проект стал ответом на выставку "Шедевры Пинакотеки Ватикана", которую показали в Третьяковской галерее два года назад.

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