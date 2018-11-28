Глава УГКЦ призвал верующих не вырубать елки на рождественские праздники

Блаженнейший Святослав обратился к верующим УГКЦ с просьбой отказаться от установки в домах по случаю Нового года и Рождества срубленных живых елок.

Цель его призыва: сохранение окружающей среды и деревьев, которые часто срубают браконьерским способом, сообщает департамент информации УГКЦ.

"Уже третий год подряд в Украине проводится бессрочная акция “Посади дерево мира”, которую учредило Бюро УГКЦ по вопросам экологии при поддержке Минприроды. Ее цель – привлечь внимание общественности к экологическим проблемам, вызванным войной на Востоке Украины, единению в молитве о мире и объединении усилий для сохранения и приумножения природного наследия Творца. Также эта инициатива, которую на региональном уровне координируют епархиальные и экзархальные референты Бюро УГКЦ по вопросам экологии, является важным инструментом новой евангелизации", – говорится в обращении Главы УГКЦ.

Решением этой проблемы и хорошей альтернативой могут стать живые хвойные деревья, высаженные вблизи церквей и школ.

В сообщении отмечено, что по статистике Минприроды во время пяти волн упомянутой акции было высажено сотни тысяч плодовитых и декоративных деревьев.

В документе утверждается, что такая акция лелеет новую христианскую и общественную культуру экологической ответственности за сохранение и приумножение природного наследия.