Этим летом Папа Франциск планирует посетить Центральную Африку и Латинскую Америку

В июне - июле текущего года Папа Римский Франциск планирует посетить две африканские и три латиноамериканские страны. Речь идет о Центральноафриканской Республике, Уганде, Боливии, Парагвае и Эквадоре.

О своих африканских планах понтифик рассказал на борту самолета, следовавшего из Манилы в Рим. Как пишет африканская пресса, в обеих странах от Папы ждут услышать послание мира и призыв к примирению.

ЦАР, которая многие годы считалась спокойной и мирной страной, в последнее время стала ареной кровопролитных боев между двумя противоборствующими лагерями, в первом из которых преобладают мусульмане, а во втором – христиане.

Активную роль в процессе национального примирения в ЦАР играет сегодня католическая община, возглавляемая архиепископом города Банги Дьедонне Нзапалаингой. Прелат постоянно повторяет, что любое насилие, совершаемое во имя Бога, – это искажение религии.

Папский визит в Уганду будет приурочен к годовщине подвига угандийских мучеников. В 1885-87 гг. около пятнадцати юных христиан – католиков и англикан – были сожжены заживо за отказ отречься от Христа. Память первого среди них – Чарльза Луанги - совершается 3 июня, и, по всей видимости, визит понтифика будет приурочен к этой дате.

Интересно, что Уганда стала первой страной Черной Африки, на землю которой ступила нога Римского Папы – в 1969 году здесь побывал Павел VI. Его преемник Иоанн Павел II за 27 лет своего понтификата побывал в Африке не менее десяти раз.

О предстоящем визите Папы Франциска в три страны Латинской Америки публично заявил президент одной из них, Боливии, Уго Моралес. Эта информация пока что не была официально подтверждена Ватиканом, однако по пути из Манилы в Рим понтифик говорил о возможной поездке в Боливию.

«Я получил информацию, что Папа приедет в Боливию в июле, -- заявил Моралес, в интервью местной газете «Расон». – Сначала он поедет в Парагвай, затем в Боливию и Эквадор. Сколько времени он пробудет в нашей стране, я пока не знаю… Во время нашей встречи (Моралес встречался с понтификом в Риме в октябре прошлого года) Папа два или три раза повторил, что хотел бы посетить Ла-Пас».

Моралес говорил еще в декабре, что Папа может приехать в Боливию. При этом президент выражал надежду, что понтифик сможет оказать андской стране помощь в разрешении ряда международных вопросов, намекая на так называемый «морской спор» с Чили. (В 1883 году, по итогам Второй Тихоокеанской войны, Боливия лишилась выхода к морю – ее прибрежные территории достались Чили. В 2010 году страна получила у Перу в аренду на 99 лет небольшой участок побережья для строительства порта. – Прим. ред.) Однако представители чилийских властей быстро отреагировали на заявления Моралеса, заявив, что территориальный спор является предметом исключительно двухсторонних переговоров Чили и Боливии.

В то же время многие наблюдатели надеются, что папский визит в Боливию мог бы способствовать налаживанию отношений между Моралесом и местными епископами, которых президент обвинял в симпатиям к оппозиции.

Если визит состоится, это будет второе в истории посещение Боливии римским понтификом – в 1988 году там побывал Иоанн Павел II.

Благовест инфо