Кардинал Мюллер призвал бороться с «практикующим гомосексуализмом среди клира»

Кардинал Герхард Людвиг Мюллер, бывший префект Конгрегации доктрины веры (2012-2017) призвал бороться с «практикующим гомосексуализмом среди клира».

Об этом сообщает "Католический обозреватель" со ссылкой на LifeSiteNews.

Кардинал Мюллер отметил, что Церкви нужно решать проблему практикующего гомосексуализма среди клира, отмечая, что «гомосексуальное поведение клира ни в коем случае нельзя терпеть».

По его словам, лидеры Католической Церкви до сих пор недооценивают эту проблему. «То, что Маккаррик, вместе со своим кланом и гомосексуальной сетью, подобно мафии, ввели хаос в Церкви, связано с недооцениванием морального развращения гомосексуальных актов среди взрослых», - говорил он.

Кардинал Мюллер выразил критику «катастрофической ошибке», которой были изменения Канонического Права, внесенные в 1983 года, согласно которых в нарушении Шестой Заповеди со стороны священников, гомосексуализм больше даже не упоминается, и содержит менее жестокие наказания священников-нарушителей.

Возвращаясь к вопросу кризиса злоупотреблений, немецкий прелат пояснил, что в Церкви «частью кризиса является то, что нет желания видеть истинные причины и их прикрывают с помощью слоганов пропаганды гомосексуального лобби. Прелюбодеяние с подростками и взрослыми является смертельным грехом, который ни одна власть на земле не может провозгласить морально нейтральным. Он называет идеологию ЛГБТ внутри Церкви «атеистической» и добавляет, в свете недавнего Молодежного синода в Риме, что термину «ЛГБТ» нет места в документах Церкви.