В Камеруне похитили трех священников

Трех священников похитили в англоязычной, юго-западной части Камеруна. Как сообщил епископ епархии Буэа Иммануель Бушу, священников похитили вместе с водителем, когда они ехали к одному из местных приходов.

До сих пор нет никакой информации о них, и не было выставлено требований похитителей, сообщает "Католический обозреватель".

Похищение произошло через три дня после убийства другого священника кенийского происхождения, которого убили неизвестные вооруженные злоумышленники.

Тем временем, как информирует местный министр обороны, несколько дней назад в северо-западном регионе Камеруна было убито 30 человек. Представители армии и англоязычные активисты взаимно обвиняют друг друга в совершении этих убийств.

Как информирует wiara.pl, беспорядки между англоязычной и франкоязычной частью Камеруна происходит с 2016 года, когда англоязычные активисты обвинили франкоязычных жителей Камеруна в том, что их маргинализируют и относятся к ним не на равных. Их протесты сначала привели к крупным забастовкам, а потом - к кровавым убийствам между армией и конфедератами из западной части этой африканской страны.