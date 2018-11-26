Обнародована программа визита Папы Франциска в Панаму

В Ватикане обнародовали программу Апостольского визита Папы Франциска в Панаму, который продлится с 23 по 28 января 2019 по случаю Всемирного Дня Молодежи, на который в этой центральноамериканской стране соберутся юноши и девушки со всего мира.

Об этом сообщает Vatican News.

В среду, 23 января, Святейший Отец вылетит из римского международного аэропорта Фьюмичино и прибудет в Панаму, столицу одноименной страны, после 13-часового перелета. В международном аэропорту состоится только официальная встреча, после которой Папа отбудет в Апостольскую нунциатуру.



Первые встречи и открытия ВДМ

Официальная церемония приветствия состоится на следующий день и будет совмещена с визитом вежливости к главе государства и встречей с властью, дипломатическим корпусом. Первая часть дня завершится встречей с панамским епископатом, которая состоится в храме святого Франциска Ассизского. Вечером состоится первая встреча с молодежью и открытие Всемирного дня молодежи.

Пятница: посещение тюрьмы и крестный путь

Утром, 25 января, Святейший Отец посетит пенитенциарное заведение для несовершеннолетних, где отслужит покаянную литургию с молодежью, лишенной свободы. Зато вечером на набережной помолится на Крестном пути с участниками Всемирного дня молодежи.

Суббота: встреча с духовенством и мероприятия ВДМ

Во время Святой Мессы в кафедральном соборе Пресвятой Марии в субботу, 26 января, Папа посвятит алтарь и встретится с духовенством, монашеством и представителями движений мирян. Далее в семинарии святого Иосифа состоится обед с представителями молодежи, а вечером - бдение с участниками ВДМ.

Заключительные события

Утром, 27 января, глава Католической Церкви отслужит Святую Мессу по случаю завершения Дня молодежи, в конце которой будет объявлено о месте проведения следующей такой встречи. После он посетит «Приют Милосердного Самарянина», где оказывают помощь ВИЧ-инфицированным. Завершающими событиями, которые состоятся после обеда, станут встреча с волонтерами ВДМ и церемония прощания. К Римскому международному аэропорту Чампино самолет с Папой на борту прилетит к полудню следующего дня.