В годовщину Голодомора Папа Римский помолился о мире в Украине

После чтения молитвы «Ангел Господень» в воскресенье Папа Франциск напомнил об украинском народе, который 25 ноября отметил 85-летие Голодомора многими инициативами и молитвенными бдениями.

Об этом сообщает Vatican News.

Этот скорбный период XX века был признан европейским парламентом «преступлением против человечности», которое имело место с 1929 по 1933 год: за эти годы более 5 млн человек умерли от голода, были депортированы и расстреляны. Ватикан является одним из 16 государств, рассматривающих Голодомор как акт геноцида, совершённого правительством Советского Союза.

В своём обращении Папа напомнил об этом и подчеркнул необходимость трудиться ради мира в Украине, вновь ставшей с 2014 года театром военных действий, в ходе которых каждый день гибнут люди.

«Вчера в Украине отмечалась годовщина Голодомора, страшного голода, спровоцированного советской властью и вызвавшего миллионы жертв. Образ, вызывающий скорбь и боль. Пусть это огромное горе прошлого станет призывом ко всем, дабы такие трагедии никогда больше не повторялись. Помолимся об этой возлюбленной стране и о столь желанном для неё мире», - призвал Папа Франциск.