В Италии католики и православные обсудили первенство и соборность

С в монастыре Бозе в Италии собирался Координационный комитет Международной смешанной комиссии по богословскому диалогу между Римско-католической Церковью и Православной Церковью.

Об этом 24 ноября сообщает Vatican News.

В работах под председательством кардинала Курта Коха, президента Папского совета по содействию христианскому единству, и архиепископа Телмисского Иова из Константинопольского Патриархата, приняли участие десять представителей Католической Церкви и девять представителей православных Церквей (Константинопольского, Иерусалимского, Румынского Патриархатов, православных Церквей Албании и Кипра).

Координационный комитет проанализировал проект документа, озаглавленного «Первенство и соборность во втором тысячелетии и сегодня», который был подготовлен смешанной подкомиссией. Отредактированная версия будет обсуждаться на следующей встрече комитета, запланированной на ноябрь 2019 года.